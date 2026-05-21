الصين تحذر أوروبا: إجراءات «مضادة حازمة» إذا استُهدفت شركاتنا

أعربت وزارة التجارة الصينية عن رفضها الشديد لخطة الاتحاد الأوروبي الرامية إلى استحداث “أداة تجارية جديدة”، مؤكدة أن بكين سترد بإجراءات مضادة حازمة في حال تنفيذها واستهدافها للشركات أو المنتجات الصينية.

وجاء الموقف الصيني عقب تقارير إعلامية أشارت إلى أن المفوضية الأوروبية تكثف جهودها لاقتراح آلية جديدة للتعامل مع ما تصفه بـ“فائض الطاقة الإنتاجية” في الصين، وهو ما تعتبره بروكسل تحديًا تجاريًا متناميًا.

وخلال مؤتمر صحفي دوري، قال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية، هي يادونغ، إن قضايا الطاقة الإنتاجية يجب التعامل معها “بشكل موضوعي وشامل وعلى المدى الطويل”، مع الالتزام بقوانين الاقتصاد ومبادئ السوق الحرة.

وأضاف أن ربط الفائض التجاري بمفهوم “فائض الطاقة الإنتاجية” لتبرير تصنيف المنتجات يطرح تساؤلات حول ما إذا كان ينبغي تطبيق المعايير نفسها على صادرات الاتحاد الأوروبي من السيارات والأدوية والنبيذ ومستحضرات التجميل.

وأكدت الوزارة أن بعض الدول فتحت بالفعل تحقيقات بشأن ملف الطاقة الإنتاجية داخل الاتحاد الأوروبي، داعية إلى تجنب ازدواجية المعايير في التعامل مع هذا الملف.

وشدد المسؤول الصيني على أن استخدام مفهوم “فائض الطاقة الإنتاجية” كذريعة لفرض أداة تجارية تستهدف الصين يُعد محاولة للتغطية على التحديات التي تواجه الصناعات الأوروبية، إضافة إلى تشويه مفهوم المنافسة العادلة.

وحذّرت وزارة التجارة الصينية من أن هذه الخطوة لن تؤثر فقط على العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين، بل ستقوّض أيضًا استقرار سلاسل التوريد والصناعة العالمية، مع انعكاسات سلبية على صناعات الاتحاد الأوروبي نفسه، مؤكدة أن المسؤولية الكاملة ستقع على بروكسل في حال التصعيد.

وفي ختام ردها، دعت الوزارة الصين والاتحاد الأوروبي إلى معالجة الخلافات عبر الحوار والتشاور والتعاون بدلًا من الإجراءات الأحادية.