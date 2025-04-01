الصين تحذّر من اندلاع حرب كبرى.. ما السبب؟

حذرت الصين، اليوم الثلاثاء، من أن “الجهود الرامية لضمان استقلال تايوان قد تؤدي إلى اندلاع “حرب”، وذلك بعيد إطلاقها حول الجزيرة مناورات عسكرية كبرى”.

وقال المتحدث باسم مكتب شؤون تايوان (الهيئة المولجة الإشراف على سياسات الحزب الشيوعي الصيني تجاه تايوان) تشو فنغليان إن “استقلال تايوان يعني الحرب، والدفع باتجاه استقلال تايوان يعني دفع سكان تايوان إلى وضع خطير لنزاع مسلح”، في تصريحات نقلتها وكالة “رويترز”.

وأعلن الجيش الصيني اليوم أنه “بدأ تدريبات عسكرية حول تايوان في خطوة تنطوي على رسالة “تحذير حازم وردع قوي” إلى الانفصاليين في الجزيرة”.

وقال المتحدث باسم القيادة الشرقية للجيش الصيني الكولونيل شي يي إن “هذه التدريبات تركز بصورة أساسية على دوريات الاستعداد القتالي البحري – الجوي وتحقيق تفوق شامل ومهاجمة أهداف بحرية وبرية ومحاصرة مناطق رئيسة وقطع طرق بحرية”.

من جانبها أعلنت تايبيه، اليوم الثلاثاء، أن “الصين نشرت في محيط تايوان حاملة الطائرات “شاندونغ” وسفناً حربية أخرى”.

وقالت وزارة الدفاع التايوانية إنها “تراقب من كثب تحركات حاملة الطائرات شاندونغ والطائرات والسفن الأخرى التي دخلت أمس منطقة الاستجابة التايوانية”، مشيرة إلى أنها “أحصت خلال الساعات الـ24 الأخيرة 19 سفينة حربية في المياه المحيطة بالجزيرة”.

ودانت الرئاسة التايوانية بشدة اليوم الثلاثاء التدريبات العسكرية الصينية قائلة “إن المجتمع الدولي إلى حد كبير يصنف بكين على أنها “مثيرة للمشكلات”.

وقالت المتحدثة باسم المكتب الرئاسي، كارين كو، في بيان “إن تايوان تتمتع بالثقة والقدرة على الدفاع عن السيادة الوطنية وحماية سلامة شعبها”.

وأشار مسؤولان تايوانيان لـ”رويترز” إلى “أن أكثر من 10 سفن حربية صينية اقتربت من المنطقة المتاخمة لتايوان التي تمتد لنحو 44.4 كيلومتر صباح الثلاثاء، وأن تايوان أرسلت سفنها الحربية للتعامل مع الأمر”، وأضاف أحدهما “أن تايوان لم ترصد حتى الآن أي إطلاق نار من قبل السفن الصينية”.