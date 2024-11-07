الصين تحقق اختراقاً علمياً بالكشف المبكّر عن سرطان الرئة

حققت الصين اختراقا علميا كبيرا في الكشف المبكّر عن سرطان الرئة، من خلال ابتكار “جهاز استشعار فائق الحساسية يكشف عن المرض من خلال تحليل التغيرات الكيميائية في هواء الزفير”.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل”، “يعتمد الجهاز الذي طوره باحثو المعهد البوليتكنيكي بجامعة تشجيانغ في الصين، على اكتشاف التغيرات الدقيقة في مستوى مادة كيميائية تسمى الأيزوبرين، والتي أظهرت الدراسات السابقة أنها تنخفض بشكل ملحوظ في تنفس الأشخاص المصابين بسرطان الرئة”.

ووفق الصحيفة، “جرى تطوير المستشعر باستخدام مواد نانوية تحتوي على البلاتين والإنديوم والنيكل، ما يتيح له التمييز بين الأيزوبرين وغيره من المواد الكيميائية الموجودة عادة في عينات التنفس، وتمكن فريق البحث من تحسين حساسية المستشعر ليكون قادرا على اكتشاف الأيزوبرين في مستويات تصل إلى أجزاء من المليار، وهو مستوى يتفوق بشكل كبير على أجهزة الاستشعار السابقة”.

وبحسب الصحيفة، “ففي اختبارات أجريت على عينات من أنفاس 13 شخصا، بما في ذلك 5 مصابين بسرطان الرئة، نجح المستشعر في اكتشاف مستويات منخفضة من الأيزوبرين تصل إلى 40 جزءا في المليار لدى الأشخاص المصابين بالسرطان، مقارنة بمستويات تزيد عن 60 جزءا في المليار لدى الأشخاص غير المصابين.

وقال الباحثون: “إن هذه التقنية قد تمثل طفرة في فحص سرطان الرئة بشكل غير جراحي، وتفتح آفاقا جديدة لتحسين التشخيص المبكر للمرض، ما قد يساهم في إنقاذ الأرواح”.