الصين.. تحقيقات واسعة بسبب مُثلّجات ملوثة بكورونا

السلطات الصحية في الصين عثرت على كمية من المثلّجات ملوثة بفيروس كورونا المستجد، لتطلق حملة تتبع لكل من كان على اتصال بها، وللعثور على مصدر التلوث.

وحصلت السلطات على نتائج إيجابية لدى فحص 3 عينات مختلفة من كمية المثلّجات المنتجة محليا في بلدية تيانجين، شمال شرق البلاد.



وتم تحديد حوالي 4836 صندوقا على أنها ملوثة، منها 2089 صندوقا تم التحفظ عليها حتى الآن، فيما تمت مطاردة 1812 صندوقا تم إرسالها إلى مقاطعات أخرى، ودخل 935 منها إلى السوق، ولكن تم بيع 65 منها فقط ، وفقا لما ذكر “عربي 21 ” عن صحيفة “تشاينا.

وتُشير التحقيقات الوبائية التي أجريت حتى الآن إلى أن الشركة أنتجت مجموعة الآيس كريم باستخدام مواد من مصادر مختلفة، بما فيها مسحوق الحليب المستورد من نيوزيلندا، ومسحوق مصل اللبن المستورد من أوكرانيا.

وأوضح خبراء في الفيروسات أن تخزين المثلجات بدرجات حرارة منخفضة سهل بقاء الفيروس على قيد الحياة.

ونقلت “سكاي نيوز” عن عالم الفيروسات، ستيفن غريفين، قوله إن اتصالا بشخص واحد مصاب بالفيروس قد يتسبب بذلك التلوث، لكنه أكد أن لا حاجة للذعر، مستبعدا أن يكون تناول أي قطعة من المنتج كفيلا بنقل الفيروس.