الصين تدخل حافلات ذاتية القيادة إلى أسطول النقل العام

بدأت الصين بتجربة أول حافلة ذاتية القيادة في شوارعها العامة، وتحديداً في مدينة تشيندو، في حين تعد الحافلة إحدى أكبر العربات الآلية حجما في عموم البلاد.

وتضم الحافلة الجديدة 14 مقعداً، وصممتها وطورتها شركة “سيتشوان” لصناعة الحافلات، إحدى الشركات الآسيوية البارزة في هذا المجال.

وبداية، ستدخل الحافلة الخدمة في مسارات محددة ضمن الحدائق والمواقع السياحية فقط، إلى أن تتخطى جميع اختباراتها بنجاح، حيث ستوظف لنقل الركاب على نطاق أوسع من المدن الكبيرة.

الحافلة لا تزال في مرحلة الاختبار،وتصل سرعتها القصوى بـ 20 كم/ساعة، بطول 6 أمتار وعرض مترين.

في حين أشار علماء تقنية صينيون إلى أن أهم تحد سوف تواجهه الحافلة خلال الاختبارات، هو قدرتها على التكيف مع الطرقات المعقدة وكذلك الحالات الطارئة، كوقوع حوادث سير مفاجئة.

الحافلة الجديدة طورت بالتعاون مع علماء كلية الهندسة والتصميم بجامعة “Southwest Jiaotong”.