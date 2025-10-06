الصين تدخل على الخط.. ترامب: لن ننتظر طويلاً لضرب إيران مجدداً!

أكد القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء محمد باكبور، أن أي تحرك معادي في البحر أو في جزر الخليج سيتم الرد عليه بحزم من قبل بحرية الحرس الثوري.

وخلال تفقده للجهوزية القتالية في جزر الخليج العربي، قال باكبور: “نحن في أتم الجاهزية لمواجهة أي تهديد في البحر والجزر والسواحل”، مشيرًا إلى أن القوات البحرية للحرس الثوري تتمتع بمعنويات عالية واستعداد ممتاز.

وأضاف باكبور: “كما أجبرنا الكيان الصهيوني وأمريكا على الركوع في الحرب الأخيرة، فإن نفس الروح لا تزال سائدة”، مؤكدًا أن قواته مستعدة لكل الاحتمالات في إطار دفاعهم عن السيادة الوطنية.

عراقجي: إيران ستستمر في حماية حقوقها النووية وتعزيز الدبلوماسية مع دول الجوار

أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، على أن وزارته ستستمر في جهودها لحماية الحقوق المشروعة للشعب الإيراني في استخدام الطاقة النووية السلمية.

وأضاف عراقجي أن إيران ستواصل التشاور مع الدول التي تتبنى مواقف مشابهة، وذلك خلال استقباله رئيس وأعضاء لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني يوم الأحد.

وأوضح وزير الخارجية الإيراني في لقائه مع النواب أنه تم استعراض مختلف ملفات السياسة الخارجية، بما في ذلك الملف النووي الإيراني، وزيارة الرئيس الإيراني إلى نيويورك للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

كما تطرق عراقجي إلى تعزيز العلاقات مع دول الجوار، والبحث في آلية مواجهة السياسات الأوروبية والأمريكية التخريبية بشأن الاتفاق النووي الإيراني.

وفي هذا السياق، أكد عراقجي أن إيران ستظل ملتزمة بالدبلوماسية الفاعلة لمواجهة الجرائم الإسرائيلية ودعم الشعب الفلسطيني، فضلًا عن تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية وتوسيع التعاون بين بلدان الجنوب عبر المنظمات متعددة الأطراف مثل مجموعة “بريكس” ومنظمة شنغهاي.

ترامب: لن ننتظر طويلاً لضرب إيران مجدداً إذا استأنفت أنشطتها النووية

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باللجوء إلى ضربة جديدة ضد إيران في حال عادت الجمهورية الإسلامية لتطوير برنامجها النووي.

جاء ذلك خلال حديثه في الاحتفالات بالذكرى الـ 250 لتأسيس القوات البحرية الأمريكية في ولاية فرجينيا، حيث قال إن الولايات المتحدة أطلقت في وقت سابق 30 صاروخ توماهوك بعد أن أصابت طائرات بي 2 كل أهدافها، مضيفاً أن صواريخ توماهوك أصابت أهدافها أيضاً.

وأشار ترامب إلى أن إيران كانت على وشك امتلاك سلاح نووي خلال شهر، مؤكداً أن الضربة الأمريكية أعادتهم إلى نقطة البداية، معرباً عن أمله في ألا يستأنفوا البرنامج النووي، لأن واشنطن “ستتعامل معهم بنفس الطريقة ولن تنتظر طويلاً”.

وتحدث ترامب عن استقباله لطياري طائرات بي 2 في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض، وقال إنهم تلقوا تدريباً لمدة 22 سنة لتنفيذ مهام تدمير القدرات النووية الإيرانية، مشيراً إلى أن تنفيذ الضربة جاء بعد وصوله إلى منصب الرئاسة.

يذكر أن القاذفات الأمريكية وجهت ضربة في يونيو الماضي إلى مواقع نووية إيرانية، بما فيها موقع فوردو، بالتزامن مع العملية العسكرية الإسرائيلية التي استمرت 12 يوماً واستهدفت القدرات النووية والصاروخية الإيرانية.

الصين تبني بنية تحتية في إيران مقابل النفط وتصدر بضائعها مباشرة

ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن الصين تنفذ مشاريع بنية تحتية في إيران مقابل النفط، في إطار نظام مقايضة يسمح لطهران باستخدام عائدات بيع النفط لشراء البضائع الصينية مباشرة.

وأوضحت الصحيفة، نقلاً عن مسؤولين غربيين، أن صادرات النفط الإيراني إلى الصين تتم عبر شركات مثل Sinosure للتأمين وChuxin للتمويل، متجاوزة النظام المصرفي الدولي، وتُخصص جزء من هذه الأموال لتمويل مشاريع بنية تحتية كبرى بلغت قيمتها العام الماضي نحو 8.4 مليار دولار.

وتشير البيانات إلى أن الصين استثمرت منذ بداية القرن نحو 25 مليار دولار في البنية التحتية الإيرانية، مع زيادة حجم المشاريع منذ عام 2021، ما يعكس تعميق التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وفي يوليو الماضي، أفاد موقع “ميديل إيست أي” بأن إيران حصلت على صواريخ دفاع جوي من طراز HQ-9 وصواريخ “أرض-جو” ضمن اتفاق نفطي بالمقايضة، ما ساعد طهران في استعادة قدرات الدفاع الجوي المتضررة جراء الضربات الجوية الإسرائيلية في يونيو الماضي.