الصين تدعم البعثة الأممية بدفع «العملية السياسية إلى الأمام»

واصلت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، هانا تيته، لقاءاتها في تونس، حيث اجتمعت مع القائم بأعمال سفارة جمهورية الصين الشعبية، ليو جيان.

وقدمت الممثلة الخاصة إحاطة للقائم بالأعمال، “حول العملية السياسية، مع التركيز على عمل اللجنة الاستشارية”، مؤكدة على “استمرار المشاورات مع الأطراف الليبية والإقليمية والدولية بهدف التوصل إلى توافق في الآراء يدفع العملية السياسية إلى الأمام”.

من جانبه، أعرب القائم بالأعمال عن “دعم الصين المستمر للبعثة ولجهود الممثلة الخاصة في تجاوز الانسداد السياسي”.