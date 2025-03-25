الصين تدعم البعثة الأممية بدفع «العملية السياسية إلى الأمام»

عين ليبيا | نُشر: الثلاثاء، 25 مارس 2025 - 15:47 | آخر تحديث: 25 مارس 2025 - 15:55 نُشر: الثلاثاء، 25 مارس 2025 - 15:47
ليبيا
البعثة الأممية
استمرار المشاورات مع الأطراف الليبية والإقليمية والدولية

واصلت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، هانا تيته، لقاءاتها في تونس، حيث اجتمعت مع القائم بأعمال سفارة جمهورية الصين الشعبية، ليو جيان.

وقدمت الممثلة الخاصة إحاطة للقائم بالأعمال، “حول العملية السياسية، مع التركيز على عمل اللجنة الاستشارية”، مؤكدة على “استمرار المشاورات مع الأطراف الليبية والإقليمية والدولية بهدف التوصل إلى توافق في الآراء يدفع العملية السياسية إلى الأمام”.

من جانبه، أعرب القائم بالأعمال عن “دعم الصين المستمر للبعثة ولجهود الممثلة الخاصة في تجاوز الانسداد السياسي”.

آخر تحديث: 25 مارس 2025 - 15:55
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