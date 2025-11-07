الصين تدعو واشنطن إلى تقليص ترسانتها النووية

أكدت المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة يجب أن تقلص ترسانتها النووية بشكل كبير وتهيئ الظروف لتحقيق نزع السلاح النووي الشامل والكامل.

وقالت ماو في رده على تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب: “يجب على الولايات المتحدة، باعتبارها الدولة التي تمتلك أكبر ترسانة نووية، أن تفي بالتزاماتها الخاصة والأولوية بشأن نزع السلاح النووي، وأن تواصل تقليص ترسانتها النووية بشكل كبير وجوهري لتهيئة الظروف لتحقيق نزع السلاح الشامل والكامل”.

وأوضحت ماو نينغ أن مطالبة الصين بالانضمام لمحادثات الحد من الأسلحة النووية في هذه المرحلة غير عادلة وغير قابلة للتطبيق، مشيرًا إلى أن ترسانة الصين النووية لا تُقارن بالقوى النووية للولايات المتحدة وروسيا، وبالتالي فإن دورها في هذه المفاوضات محدود من الناحية العملية والسياسية.

ردود أفعال روسية وأميركية

روسيا: صرح دميتري بيسكوف، السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، بأن روسيا والصين لم تستأنفا أي تجارب نووية، مشددًا على ضرورة التزام جميع الدول باتفاقية الحظر الشامل للتجارب النووية.

الولايات المتحدة: أشار الرئيس ترامب إلى أنه ناقش احتمالات نزع السلاح النووي مع كل من الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ، معربًا عن أمله في إحراز تقدم مماثل.

تأتي هذه التصريحات في ظل التوترات الدولية المتعلقة بالأسلحة النووية، ووسط دعوات دولية متكررة للالتزام بخفض الترسانات النووية وتهيئة بيئة مناسبة لتحقيق نزع السلاح الشامل.