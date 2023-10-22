الصين تدعو إلى عقد قمة شاملة حول الأوضاع في الشرق الأوسط

دعا تشاي جون مبعوث الحكومة الصينية الخاص إلى الشرق الأوسط، الأمم المتحدة إلى عقد مؤتمر سلام مؤثر وواسع النطاق لحل النزاع الفلسطيني- الإسرائيلي في أسرع وقت ممكن.

ونقلت وكالة أنباء “نوفوستي” عن المبعوث الصيني قوله: “يجب على الأمم المتحدة أن تسهل عقد مؤتمر سلام دولي أكثر هيبة وتأثيرا وأوسع نطاقا بأسرع وقت ممكن”.

وأشار تشاي جون إلى أن تصاعد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، أثبت مرة أخرى أنه لا يمكن تجاهل القضية الفلسطينية أو نسيانها.

وشدد المبعوث الصيني، على أن المخرج من الحلقة المفرغة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو العودة إلى خطة “الدولتين لشعبين”، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.