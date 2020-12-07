الصين تدعو إلى مرحلة انتقالية هادئة مع إدارة «بايدن»

دعت الصين اليوم الاثنين، إلى استئناف الحوار مع الولايات المتحدة للتوصل إلى “مرحلة انتقالية هادئة” مع إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن المقبلة مع استمرار تدهور العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم.

يأتي ذلك في حين تتواجه بكين واشنطن حول مسائل تتعلق بالتجارة وسجل الصين على صعيد حقوق الإنسان فضلا عن طموحاتها في بحر الصين الجنوبي.

ونقلت شبكة “يورو نيوز” عن وزير الخارجية الصيني وانغ يي، قوله خلال اتصال عبر الفيديو مع مجلس الأعمال الأمريكي الصيني إن “على الطرفين العمل معا”.

وأكد وانغ “في الوقت الراهن تتمثل المهمة العاجلة للطرفين في العمل معا لرفع كل العوائق للتوصل إلى مرحلة انتقالية هادئة في العلاقات الصينية-الأمريكية”.

وأضاف: “علينا أن نسعى لإعادة إطلاق الحوار وبناء الثقة المتبادلة في المرحلة التالية من العلاقات بين الولايات المتحدة والصين” على ما جاء على موقع وزارة الخارجية الإلكتروني.

وجاء كلام وانغ بعد أيام على فرض واشنطن قيودا على سفر أعضاء الحزب الشيوعي الصيني على خلفية انتهاكات لحقوق الإنسان في منطقة شينجيانغ فيما تراجعت العلاقات بين الطرفين إلى أدنى مستوى لها خلال العقود الأخيرة.

هذا ومن المتوقع فرض عقوبات إضافية خلال الأسبوع الحالي فيما ذكرت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة بصدد تجميد أصول أكثر من عشرة مسؤولين لدورهم في تجريد مشرعين في هونغ كونغ منادين بالديمقراطية من ولايتهم النيابية.

وكانت واشنطن اتهمت بكين بالمسؤولية عن وباء فيروس كورونا المستجد وقمع الحريات في هونغ كونغ ومنطقة شينجيانغ في شمال غرب الصين التي تسكنها غالبية مسلمة.