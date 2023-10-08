الصين تدعو إلى وقف إطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين

أعربت الصين عن “قلقها العميق” جراء تصعيد العنف الذي خلف مئات القتلى بين إسرائيل والفلسطينيين، وحثت جميع الأطراف على ممارسة “ضبط النفس” والوقف الفوري لإطلاق النار.

وجاء في بيان للخارجية الصينية اليوم الأحد: “تشعر الصين بقلق عميق إزاء التصعيد الحالي للتوترات والعنف بين فلسطين وإسرائيل وتدعو جميع الأطراف المعنية إلى التزام الهدوء وممارسة ضبط النفس ووقف إطلاق النار فورا وحماية المدنيين ومنع تدهور الوضع أكثر”.

وأشار البيان إلى أن “الاشتباكات المتكررة بين فلسطين وإسرائيل تظهر بالكامل أن الركود الطويل الأمد في عملية السلام غير قابل للاستمرار”.

وأضاف بيان الخارجية الصينية أن “الطريق الأساسي للخروج من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يكمن في تنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة”.

ودعت الصين المجتمع الدولي إلى زيادة مشاركته على طريق حل القضية الفلسطينية “وتشجيع الاستئناف المبكر لمحادثات السلام بين فلسطين وإسرائيل، والسعي إلى إيجاد طريقة لتحقيق سلام دائم”.

وشدد بيان الخارجية الصينية على أن “الصين ستواصل بذل جهود حثيثة مع المجتمع الدولي لتحقيق هذه الغاية”.