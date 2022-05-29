الصين تدعو لتعيين مبعوث أممي إفريقي لدى ليبيا في أسرع وقت ممكن

دعا نائب المندوب الصيني الدائم لدى الأمم المتحدة داي بينغ، الأمين العام للأمم المتحدة لتعيين مبعوث أممي إفريقي لدى ليبيا في أسرع وقت ممكن.

وذكر المندوب الصيني أنّ المرشح الأفريقي يجب أن يحل محل الولايات المتحدة ستيفاني وليامز، ويجب أن يعمل كمبعوث أممي لدى ليبيا، مشيرا إلى أنّه من المهم للغاية أن تواصل الأمم المتحدة مهمتها في ليبيا.

وشدد المندوب الصيني على أنّ السبيل الوحيد للتغلب على الأزمة السياسية في ليبيا هو الحوار، داعيا الأطراف في البلاد إلى إعطاء الأولوية لمصالح الشعب.

كما ذكر الدبلوماسي الصيني أن المنظمات الإقليمية مثل الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية يجب أن تلعب دورًا أكثر نشاطًا في الأزمة في ليبيا.