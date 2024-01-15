الصين تدعو لمؤتمر سلام واسع النطاق بخصوص قطاع غزة

دعت الصين إلى عقد مؤتمر سلام واسع النطاق وأكثر موثوقية، بشأن الحرب على قطاع غزة.

ونقلت رويترز عن وزير الخارجية الصيني وانغ يي، دعوته في تصريحات أدلى بها أمس في مصر إلى “صياغة جدول زمني محدد وخريطة طريق لتنفيذ ’حل الدولتين’ ودعم الاستئناف الفوري لمحادثات السلام الإسرائيلية الفلسطينية”.

وكان وانغ يي التقى أمس كلا من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزير خارجيته سامح شكري و أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط و خرجت هذه اللقاءات الثلاثة بدعوة صريحة لوقف فوري للقتال في قطاع غزة و إيصال المساعدات إلى الفلسطينيين الذين يعانون أوضاعا مأساوية بعد 100 يوم من القصف المتواصل.