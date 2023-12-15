الصين تدعو لوقف الانتهاكات والاستفزازات في بحر الصين الجنوبي

دعت الصين اليوم الجمعة، الدول المعنية، إلى الوقف الفوري للانتهاكات والاستفزازات في بحر الصين الجنوبي.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا” عن المتحدث المتحدث باسم وزارة الدفاع الوطني الصينية تشانغ شياو قانغ قوله في تصريحات للصحفيين بشأن التحركات الأخيرة للفلبين والولايات المتحدة “إنه في 10 ديسمبر، تجاهل الجانب الفلبيني تحذيرات الصين المتكررة وأرسل سفنا للدخول إلى المياه بالقرب من رنآي جياو في نانشا تشيونداو الصينية (جزر نانشا)، وخلال تلك العملية، اتخذ الجانب الفلبيني إجراءات خطيرة وحاول عمدا الاصطدام بسفينة تابعة لخفر السواحل الصيني، ما أدى إلى حدوث خدوش بالسفينة”.

ولفت المتحدث إلى أن الصين تتمتع بسيادة لا جدال فيها على جزر نانشا، ومن بينها رنآي جياو والمياه المجاورة لها، وكان الاستفزاز المتعمد من الجانب الفلبيني وتهويله للقضية بمثابة خرق خطير لروح إعلان سلوك الأطراف في بحر الصين الجنوبي، الأمر الذي يقوّض السلام والاستقرار في المنطقة.

وقال المتحدث “نحث الدول المعنية على الوقف الفوري للانتهاكات والاستفزازات لتجنب المزيد من التصعيد وتدهور الوضع” موضحا أن الصين ستواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها الإقليمية وحقوقها ومصالحها البحرية بقوة.