الصين تدعو واشنطن لتوخي الحذر بشأن تايوان

أعلنت السلطات الصينية عن احتجاجها بشدة على الولايات المتحدة بعد إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن، استعداد واشنطن للدفاع عن تايوان عسكريا إذا لزم الأمر.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين، اليوم الاثنين.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن المتحدث قوله، إن على الولايات المتحدة الأمريكية “توخي الحذر فيما يخص تعليقاتها بشأن تايوان”.

وأضاف أن الصين “تعرب عن استيائها واحتجاجها الشديدين على بيان الجانب الأمريكي” مشيرا إلى أن “تايوان جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية”.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد صرح في وقت سابق، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، في طوكيو، بأن الولايات المتحدة الأمريكية ستتدخل عسكريا إذا ما غزت الصين تايوان، فيما يعتبر أحد أقوى التصريحات وأكثرها صراحة لدعم تايوان منذ عقود.

وتابع بايدن: “نظل ملتزمين بالحفاظ على السلام والأمن في مضيق تايوان، ونعتزم ضمان عدم تغيير الوضع الراهن من جانب واحد”.

وكان رئيس مكتب لجنة الشؤون الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني يانغ غيتشي، قد صرح، خلال محادثة هاتفية مع مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي جيك ساليفان، بأن واشنطن قد أطلقت عددا من التصريحات وقامت بعدد من الأفعال غير الصائبة من “التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد”، وحث الولايات المتحدة على “الوفاء بالالتزامات وعلى رأسها الالتزام بمبدأ الصين الموحدة”.