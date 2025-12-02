الصين تذهل العالم.. «جيش آلي» يثير جدلاً عالمياً (فيديو)

أثارت شركة UBTECH الصينية للروبوتات جدلاً واسعًا على المستوى العالمي بعد نشرها مقاطع فيديو تظهر مئات من روبوتاتها البشرية Walker S2 تتحرك بتناغم كامل داخل مستودع صناعي.

ويصنّف هذا النوع من الروبوتات ضمن الروبوتات البشرية (Humanoid Robots)، المصممة لمحاكاة الشكل والحركات البشرية بدقة، بما في ذلك القدرة على المشي والتفاعل مع المحيط.

ويظهر الفيديو، الذي يشبه مشاهد من فيلم الخيال العلمي “أنا، روبوت”، عشرات الآلات وهي تلتفت، تلوح، وتسير نحو حاويات الشحن بتناغم مثير، ما أثار تساؤلات حول حقيقة المشهد، إذ شكك بعض الخبراء، ومن بينهم قائد صناعة الروبوتات الأمريكي ومدير شركة Figure، بريت أدكوك، في مصداقية اللقطات، متسائلين عن إمكانية أن تكون مولدة بالحاسوب.

وردت UBTECH، التي تتخذ من شنتشن الصينية مقرًا لها، بالدفاع عن صحة الفيديو، مشيرة إلى القدرات التصنيعية الضخمة في الصين وقوة سلاسل التوريد المتكاملة، وفق موقع: Interesting Engineering.

كما نشرت الشركة مقطعًا تكميليًا تم تصويره بواسطة طائرة مسيرة لإظهار المشهد من منظور أوسع، مع صوت بيئي حقيقي، مؤكدة لـ Global Times أن اللقطات “حقيقية بنسبة 100%”، وموثقة باللقطات الأصلية غير المعدلة.

وأعلنت الشركة أنها قامت بشحن مئات الروبوتات بالفعل إلى مواقع صناعية تشغيلية، مؤكدة أن هذا يمثل قفزة عملية ملموسة من مرحلة النماذج الأولية إلى التطبيق العملي.

وأضافت أنها ستواصل عمليات التسليم على دفعات، مستهدفة توسيع استخدام الروبوتات في خطوط تجميع السيارات، والتصنيع الذكي، والخدمات اللوجستية.

وتخطط UBTECH لزيادة الطاقة الإنتاجية لتصنيع 5 آلاف روبوت بشري سنويًا بحلول 2026، وتضاعف العدد إلى 10 آلاف وحدة سنويًا بحلول 2027، معبرين عن توقعاتهم لطلب سوقي سريع النمو.

وأكد الرئيس التنفيذي للشركة تان مين لصحيفة SCMP أن جزءًا من الشكوك حول مصداقية الفيديو نابع من “عدم فهم قدرات التصنيع في الصين والقوة النظامية التعاونية لسلاسل التوريد”، داعيًا المشككين لزيارة المصانع ومشاهدة التقدم بأنفسهم.

ويبقى هذا الإنجاز محط جدل بين كونه خطوة تقنية ثورية قد تغير معالم الصناعة، وبين الحاجة إلى مزيد من الشفافية والتحقق المستقل للتأكد من مدى تطبيق هذه الروبوتات على نطاق واسع في البيئات الصناعية.

وتشهد صناعة الروبوتات البشرية طفرة متسارعة عالميًا، مع تحول الشركات من النماذج الأولية إلى التطبيقات العملية في المصانع والمستودعات، لتعويض نقص القوى العاملة البشرية وتحسين الكفاءة.

لكن هذه التطورات تثير مخاوف بشأن مدى التحكم البشري، الأمان، والتحقق من مصداقية المقاطع المنشورة، خاصة مع انتشار مشاهد تبدو وكأنها جيش آلي متحرك. وتعد الصين، بقدراتها الإنتاجية الضخمة وسلاسل التوريد المتكاملة، لاعبًا رئيسيًا في هذا التحول، مما يضع الشركة UBTECH في قلب النقاش العالمي حول مستقبل الروبوتات البشرية.

