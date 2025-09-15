الصين تردّ بحزم على أمريكا: سنحمي مصالحنا بلا هوادة!

أكد لين جيان، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، في مؤتمر صحفي عقد اليوم الاثنين، أن بلاده ستقدم ردًا حاسمًا إذا تأثرت مصالحها الوطنية جراء الضغوط الدولية، مؤكدًا أن التعاون التجاري مع روسيا مشروع وغير مستحق للنقد، في رد مباشر على الدعوات الغربية التي تسعى لفرض رسوم وعقوبات على الصين بسبب استيرادها النفط الروسي.

وجاء تصريح لين جيان ردا على مقترحات أمريكية وأوروبية لفرض رسوم جمركية على واردات النفط الروسي إلى الصين، التي يُنظر إليها كخطوة تهدف للضغط على بكين لدفعها للمشاركة في تسوية الصراع الأوكراني.

وقال لين جيان: “إذا تضررت حقوق الصين ومصالحها المشروعة، ستتخذ الصين بالتأكيد إجراءات مضادة حاسمة وستدافع بلا هوادة عن سيادتها وأمنها ومصالحها التنموية”.

وأضاف أن التعاون الاقتصادي والتجاري مع روسيا وغيره من الدول هو أمر مشروع لا يستحق الانتقاد.

وأشار المتحدث الصيني إلى أن هذه الخطوات الأحادية تُعد انتهاكًا للتوافقات التي تم التوصل إليها بين قادة الصين والولايات المتحدة خلال المحادثات الهاتفية السابقة، موضحًا أن فرض الرسوم على الصين قد يؤدي إلى اضطراب في التجارة العالمية، ويهدد استقرار سلاسل الإنتاج والإمداد، كما وصف هذه الإجراءات بأنها “أعمال ترهيب وإكراه اقتصادي”.

في الوقت نفسه، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن موقفه من الأزمة الأوكرانية والعقوبات على روسيا، حيث أعرب عن استعداده لفرض عقوبات صارمة على روسيا شرط أن يلتزم أعضاء حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشكل جماعي بوقف استيراد النفط الروسي.

وقال ترامب، خلال تصريحات أدلى بها يوم السبت: “استمرار بعض حلفاء الناتو في شراء الطاقة الروسية يضعف موقف الحلف التفاوضي”.

كما دعا إلى فرض رسوم جمركية على الصين تتراوح بين 50% و100% على وارداتها، واعتبر أن هذه الخطوة يمكن أن تسهم في إنهاء الأزمة الأوكرانية، مشيرًا إلى أن الرسوم ستُلغى بمجرد التوصل إلى تسوية سلمية.

من جانبها، أكدت روسيا مرارًا قدرتها على مواجهة الضغوط الاقتصادية التي يفرضها الغرب، ووصفت العقوبات بأنها فاشلة وغير فعالة. وأشار مسؤولون روس، بمن فيهم الرئيس **فلاديمير بوتين**، إلى أن السياسة الغربية تهدف إلى احتواء روسيا وإضعافها، لكنها في الوقت نفسه تسببت في أضرار كبيرة للاقتصاد العالمي بأسره.

وفي تصريحات سابقة قال بوتين: “العقوبات تمثل ضربة موجعة للاقتصاد العالمي، لكن روسيا تظل صامدة وقادرة على الصمود أمام هذه التحديات.”