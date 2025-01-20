الصين تردّ على محاولات حظر «تيك توك».. ما هو تطبيق «ريد نوت» في أمريكا؟

بالتزامن مع قضية حظر تطبيق “تيك توك” في الولايات المتحدة، والتي انتهت بحلها من قبل لرئيس المنتخب دونالد ترامب ولكن بشروط، قامت الصين واستعدادا لأي مشاكل أخرى قد تحدث وتحسبا لأي طارئ، بإطلاق تطبيق آخر يُدعى “ريد نوت” ليصبح حديث المستخدمين، حيث شهد زيادة هائلة في شعبيته، مع تسجيل 700 ألف مستخدم جديد خلال يومين فقط، وتصدّر قائمة التطبيقات المجانية الأكثر تنزيلاً على متجر “آبل” في الولايات المتحدة.

ما هو تطبيق «ريد نوت» في أمريكا؟

أطلقت شركة “بايت دانس”، “تطبيق “ريد نوت” في عام 2013 تحت الاسم الصيني “Xiaohongshu الكتاب الأحمر الصغير”، وأصبح أحد أسرع منصات التواصل الاجتماعي نمواً في الصين، بقيمة تزيد على 17 مليار دولار”، وفقاً لصحيفة “فاينانشيال تايمز”.

ويُعتبر التطبيق “منصة تواصل اجتماعي شبيهة بـ”بينتريست” و”إنستغرام”، حيث يجمع بين التركيز على المحتوى المرئي القصير والمجتمعات التفاعلية، ومع تزايد شعبية “ريد نوت”، بدأت الشركة المالكة في مواجهة تحديات جديدة تتعلق بإدارة المحتوى بلغات متعددة، ورغم كونه أحد أكبر التطبيقات الاجتماعية في الصين بأكثر من 300 مليون مستخدم، فإن التطبيق كان يفتقر إلى وجود كبير خارج العالم الناطق بالصينية”.

ويتميز «ريد نوت»، “بتصميم مشابه لـ«بينتريست»، وغالباً ما يوصف بأنه نسخة صينية من «إنستغرام»، وساعد تركيز التطبيق على المحتوى قصير المدى، على غرار «تيك توك»، في ظهوره بديلاً قابلاً للتطبيق”.

وأفادت شبكة «سي إن إن»، “بأن عدداً متزايداً من المستخدمين الأمريكيين بدأوا ينشئون حسابات جديدة على «ريد نوت»، وصعد تطبيق «ريد نوت» إلى المركز الأول على متجر تطبيقات «أبل» في الولايات المتحدة.

ووفقاً لصحيفة «يانغشينغ إيفينينغ نيوز»، وهي صحيفة صينية رسمية، نشرت «ريد نوت» إعلانات وظائف عاجلة لمشرفين يركزون على إدارة المنشورات باللغة الإنجليزية، وتبحث الشركة عن «متدربين جدد في مجال عمليات الابتكار» للمساعدة في «تعزيز التنمية الصحية لنظام مجتمع المحتوى» باللغة الإنكليزية”.