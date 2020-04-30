الصين ترد على تصريحات ترامب: لا مصلحة لنا بإسقاطك

ستفعل الصين كل ما في وسعها كي أفقد هذا السباق الانتخابي [انترنت]

علقت الصين على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أشار فيها إلى “محاولات الصين لكي يخسر الانتخابات الرئاسية القادمة” وقالت إنه ليس لديها مصلحة في التدخل في انتخابات الرئاسة الأميركية.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، قنغ شوانغ، للصحفيين خلال إفادة يومية أن الانتخابات شأن داخلي للولايات المتحدة وأن بكين تأمل في ألا يحاول الأميركيون جر الصين إليها، على ما أفادت وكالة “رويترز”.

تصريحات الخارجية الصينية هذه تأتي ردا على تصريحات أدلى بها ترامب يوم الأربعاء، قائلا: “ستفعل الصين كل ما في وسعها كي أفقد هذا السباق (الانتخابي)

وأضاف أنه يعتقد أن بكين تريد فوز خصمه الديمقراطي جو بايدن، من أجل تخفيف الضغوط التي فرضها هو على الصين فيما يتعلق بالتجارة وقضايا أخرى.

ويبدو أن الانتخابات الرئاسية الأميركية أحدث فصول التوتر بين ترامب وبكين، الذي وصل إلى حد الحرب التجارية، وما تلاها من تراشق للاتهامات بشأن المسؤولية عن تفشي فيروس كورونا.

اقترح تصحيحاً