الصين.. ترصد «كورونا» في شحنات لحوم جديدة

أعلنت السُلطات في مدينة جينان بشرق الصين، خلال عطلة نهاية الأسبوع، أنها رصدت فيروس كورونا على لحوم البقر وعبواتها قادمة من البرازيل وبوليفيا ونيوزيلندا، في حين رصدت مدن أخرى الفيروس على عبوات لحم خنزير من الأرجنتين.

وتقول منظمة الصحة العالمية إن خطر الإصابة بكورونا المستجد من الأطعمة المجمدة منخفض، لكن الصين حذرت مرارا من ذلك بعد اكتشاف الفيروس في منتجات أغذية مستوردة، وهو ما يؤدي إلى فرض حظر على الاستيراد من حين لآخر.

وبحسب مانقلت قناة “الحرة” عن لجنة الصحة في بلدية جينان، مساء السبت الماض، ذكرت إن مجموعتين تجارتين استوردتا المنتجات التي وصلت إلى عاصمة مقاطعة شاندونغ.

وأضافت أنها عبرت موانئ مدينة شنغهاي دون ذكر أسماء الشركات التي شحنت المنتجات إلى الصين. وأضافت أن أكثر من 7500 شخص، ربما تعرضوا للفيروس، جاءت نتائج اختباراتهم سلبية.

كما رصدت مدينتا تشنغتشو وشيان بوسط الصين الفيروس في لحوم خنزير المجمدة.

وقالت السلطات إن العينات التي ثبتت إصابتها في مدينة تشنغتشو جاءت من مجموعة تزن 24 طنا من لحم الخنزير المجمد أرسلت من منشأة تخزين في مدينة تشينغداو.

وفي نوفمبر الجاري، أصيب عامل في مخازن التبريد في مدينة تيانجين، كان يتعامل مع لحوم الخنازير المجمدة الواردة من ألمانيا.

والسبت الماضي، أعلنت مدينة لانتشو أنها رصدت فيروس كورونا في إحدى عبوات شحنة جمبري (روبيان) مجمد مستوردة من السعودية.

وعبر بيان على موقعها الإلكتروني، ذكرت لجنة الصحة في بلدية لانتشو، أنها عثرت على عينة إيجابية واحدة، الجمعة، على العبوة الداخلية للروبيان المجمد المستورد من السعودية، والتي عبرت من جمارك مدينة تيانجين الساحلية.

وذكر البيان أن السلطات أغلقت بصورة مؤقتة مرفق التخزين المبرد في لانتشو، حيث تم اكتشاف الحالة، كما خضع جميع العاملين فيه لفحوص كورونا، بينما تم التحفظ على باقي الشحنة المعنية، وتحديد أماكن كل ما بيع منها.

وأوضحت اللجنة أن الشحنة دخلت البلاد في 21 أكتوبر، ووصلت إلى لانتشو في الثامن من نوفمبر.