الصين ترفض أي تحقيق دولي حول مصدر كورونا ونشأته

تنفي الصين هذه الاتهامات جملة وتفصيلاً. [رويترز]

أعلنت المتحدثة باسم السفارة الصينية لدى لندن شين وان، اليوم السبت رفض حكومة بلادها أي تحقيق دولي، حول مكان نشأة فيروس كورونا المستجد ومصدره.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن وان قولها، إن “الهدف من مطالبة بعض الجهات بإجراء تحقيق في الأمر، سياسي” بحت، وفق قولها

ورفضت الادعاء بأن معرفة مصدر الفيروس ونشأته ستساعد في التعامل معه ومواجهته.

وتتهم دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي مثل بريطانيا وفرنسا وغيرهما الصين، بنشر معلومات كاذبة حول فيروس كورونا، مؤكدة أن “حكومة بكين تعمدت عدم إخبار العالم بأن الفيروس ينتقل من شخص إلى آخر على مدار شهر كامل قبل وصوله إلى مقاطعة هوبي الصينية”.

وتُرجح بعض الدول الأوروبية والولايات المتحدة، أن “الفيروس نشأ في سوق شعبي للحيوانات البرية في مدينة ووهان الصينية”.

من جهتها، تنفي الصين هذه الاتهامات جملة وتفصيلا، رغم إصدارها تعاليم جديدة لمواطنيها بشأن مخالطة هذه الحيوانات واستهلاك لحومها.

كما وجهت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في الأيام الماضية انتقادات لاذعة إلى الصين، متهمة إياها بتضليل المجتمع الدولي بشأن بدء تفشي الفيروس، رغم أن منظمة الصحة العالمية أكدت مرارا شفافية السلطات الصينية في تغطية الجائحة.

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