الصين ترفض البيع القسري لـ«تيك توك» في الولايات المتحدة

أعربت الصين عن معارضتها لأي عملية بيع قسرية لـ”تيك توك” تفرضها واشنطن، إذ تفضل السطان الصينية إغلاق شبكة “تيك توك” الاجتماعية في الولايات المتحدة على خيار بيعها القسري للمستثمرين الأميركيين.

وفقا لصحيفة “وول ستريت جورنال”، فإن الحكومة الصينية تفضل السماح بحظر التطبيق في الولايات المتحدة بدلا من بيعه. وبحسب المصادر، يمكن أن يتجاوز سعر بيع “تيك توك” في الولايات المتحدة 100 مليار دولار.

وكانت ذكرت صحيفة فايننشال تايمز، أن تطبيق تيك توك المملوك لشركة بايت دانس الصينية حقق إيرادات بلغت نحو 16 مليار دولار العام الماضي في الولايات المتحدة، حيث يواجه تطبيق الفيديو واسع الانتشار الذي جذب المستخدمين من الجيل (زد) خطر الحظر.

ونقلت فايننشال تايمز عن خمسة مصادر مطلعة أن إيرادات “بايت دانس” البالغة 120 مليار دولار في 2023 ارتفعت بنحو 40% عن العام السابق، مدفوعة بالنمو الهائل لتطبيق تيك توك، رغم أن الصين تمثل حصة كبيرة من مبيعات الشركة.

وحقق تطبيق مقاطع الفيديو القصيرة، الذي يستخدمه نحو 170 مليون أميركي، مبيعات قياسية في الولايات المتحدة في 2023.

وتقترب “بايت دانس”، الملقبة بمصنع التطبيقات بفضل إصداراتها الجديدة المستمرة لتطبيقات الهاتف المحمول، من تجاوز فيسبوك المملوكة لشركة ميتا لتصبح أكبر شركات التواصل الاجتماعي في العالم من حيث المبيعات.