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الصين تستخدم الرصاص الحي لأول مرة في تفريق مظارات هونغ كونغ

عين ليبيا | آخر تحديث: 26 أغسطس 2019 - 09:55
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لم يوضح ضابط الشرطة ما إذا كان إطلاق النار استهدف شخصاً أو جهة محددة. [رويترز]

قام شرطي في هونغ كونغ أمس الأحد بإطلاق الرصاص الحي من سلاحه، ما يعتبر سابقة في المظاهرات التي تستمر منذ ثلاثة أشهر.

وبحسب وكالة “فرانس برس” فإن ضابط شرطة في هونغ كونغ قال أن زميلاً له أطلق الرصاص الحي من سلاحه.

ولم يوضح ضابط الشرطة ما إذا كان إطلاق النار استهدف شخصاً أو جهة محددة.

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هذا وجاءت تصريحات الضابط في الوقت الذي تشهد فيه منطقة تسوين وان التي تبعد 10 كلم عن مركز المدينة اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين ورجال الشرطة.

يُذكر أن هونغ كونغ تعيش أسوأ أزمة سياسية منذ عقود، فمنذ أسابيع ينظم متظاهرون مطالبون بالديمقراطية تجمعات تخللتها مواجهات عنيفة بين الشرطة والمحتجين.

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