الصين تستدعي السفير الكندي وتُهدده بعواقب وخيمة

كشفت وسائل إعلام صينية رسمية أن الصين استدعت السفير الكندي لديها على خلفية احتجاز المديرة التنفيذية لشركة “هواوي” منغ وانزهو، في مدينة فانكوفر الكندية.

وبحسب وكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا” فإن نائب وزير الخارجية الصيني لو يوتشنغ، استدعى السفير الكندي لدى الصين جون ماك كالوم، أمس السبت للاحتجاج على احتجاز منغ، من قبل السلطات الكندية، والذي وصفته بأنه مشين في طبيعته.

حيث طالبت الصين كندا بإطلاق سراح منغ وحماية حقوقها أو مواجهة عواقب وخيمة، مضيفة أن القانون غير منطقي وغير معقول ومشين في طبيعته.

هذا وتواجه منغ التي تشغل أيضاً منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة هواوي وابنة مؤسس الشركة رين زينجفي، اتهامات بالتآمر للاحتيال على مؤسسات مالية متعددة، وهي اتهامات قد تصل عقوبتها إلى السجن 30 عاما لكل تهمة.