الصين تستعد لإطلاق قمر اصطناعي جديد

قالت الهيئة الوطنية الصينية للفضاء، إنه من المتوقع إطلاق قمر اصطناعي جديد خلال الأيام القليلة المقبلة.

وحسب وكالة “شينخوا”، قالت الهيئة الوطنية الصينية للفضاء، إنه تم نقل مجموعة القمر الاصطناعي التتبعي “تشيويهتشياو-2” والصاروخ الحامل “لونغ مارش-8 واي3” بشكل عمودي، إلى منطقة الإطلاق في مركز ونتشانغ لإطلاق المركبات الفضائية في مقاطعة هاينان بجنوبي الصين.

وأشارت الهيئة، إلى أنه سيتم قبل الإطلاق القيام بفحص الصاروخ وإتمام الاختبارات المشتركة والتعبئة بالوقود.

وبحسب الهيئة الوطنية الصينية للفضاء، سيعمل “تشيويهتشياو-2″، أو “جسر العقعق-2″، كمنصة ترحيل بيانات للمرحلة الرابعة من برنامج استكشاف القمر الصيني، ليوفر خدمات الاتصالات لبعثات “تشانغ آه-4″، و”تشانغ آه-6″، و”تشانغ آه-7″، و”تشانغ آه-8”.

وكانت الصين أطلقت في فبراير الفائت، بنجاح 5 أقمار صناعية جديدة إلى الفضاء من مركز شيتشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية جنوب غربي البلاد.

وأفادت إدارة الفضاء الوطنية الصينية، أنه تم إطلاق الأقمار الصناعية الخمسة التابعة لكوكبة الأقمار الصناعية الصغيرة Head-3)) بواسطة الصاروخ الحامل (كوايتشو-1 أيه)، ودخلت المدار المخطط لها بنجاح، مبينة أنه سيتم استخدام هذه الأقمار بشكل أساسي لتوفير الخدمات التجارية للاستشعار عن بعد.