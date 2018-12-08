الصين تستغل فرصة توتر العلاقات بين إيران وأمريكا لتغذية مصالحها

وبحسب وكالة أنباء البرلمان الإيراني أكد لاريجاني على الأهمية الكبيرة للتعاون بين إيران، وتركيا، وروسيا، والصين، وباكستان، وأفغانستان في مجال مكافحة الإرهاب، قائلاً:

” الولايات المتحدة نقلت العديد من أعضاء داعش العام الماضي إلى أفغانستان، وذلك من أجل نقل المشاكل في العراق وسوريا إلى أماكن أخرى في آسيا، وفي مقابل هذا فإن التعاون بين إيران، والصين، وباكستان، وتركيا، وروسيا وأفغانستان في مجال الإرهاب مهم للغاية”.

كما أشار لاريجاني إلى أهمية دور الصين وروسيا، والبلدان الأوروبية للحفاظ على الاتفاقية.

من جهة أخرى قال نائب رئيس البرلمان الصيني أن بلاده تريد تأسيس علاقات طويلة الأمد مع إيران رغم الظروف الخاصة على الصعيدين الإقليمي والدولي.