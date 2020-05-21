الصين تُسجل إصابتين جديدتيّن بفيروس كورونا ولا وفيات

عين ليبيا | نُشر: الخميس، 21 مايو 2020 - 10:53 | آخر تحديث: 21 مايو 2020 - 10:59 نُشر: الخميس، 21 مايو 2020 - 10:53
دولي
[رويترز]
الصين تسجل حالتي اصابة بفيروس كورونا

أظهرت بيانات لجنة الصحة الوطنية في الصين، الخميس، أن البلاد سجلت إصابتين جديدتين بفيروس كورونا.

وقالت اللجنة في تقريرها اليومي، إن الصين سجلت حالتي إصابة مؤكدتين جديدتين بـ”كوفيد-19″ في البر الرئيسي الصيني يوم 20 مايو.

وأضافت في التقريرأن من بين الحالات الجديدة، حالة واحدة وافدة في مقاطعة قوانغدونغ جنوبي الصين، أما الحالة الأخرى فإنها انتقلت محليا في بلدية شنغهاي شرقي الصين.

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وأشارت اللجنة إلى أن 5 أشخاص خرجوا أمس الأربعاء من المستشفيات بعد شفائهم في حين انخفض عدد الحالات الخطيرة بواقع حالة واحدة إلى 8.

ووصل العدد الإجمالي للحالات المؤكدة في البر الرئيسي الصيني 82967 حالة، من بينهم 84 مريضا لا يزالون يتلقون العلاج و 78249 شخصا قد خرجوا من المستشفيات بعد الشفاء.

وحصيلة الوفيات 4634 شخصا توفوا بسبب المرض.

آخر تحديث: 21 مايو 2020 - 10:59
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