الصين.. تسجل 16 إصابة جديدة بـ«فيروس كورونا» معظمها وافدة

الحالات الوافدة وصل إلى 123 حالة [ارشيف]

سجلت السلطات الصينية اليوم الاثنين، 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم الأحد، منها 12 حالة وافدة من الخارج و4 حالات في مدينة ووهان، مركز اندلاع الوباء.

وقالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، أن إجمالي الحالات الوافدة وصل إلى 123 حالة في البر الرئيسي الصيني.

وأضافت خلال الأحد أيضا، تم تسجيل 14 وفاة ناجمة عن كورونا، كلها في محافظة هوبي وعاصمتها ووهان (13 حالة)، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 3213 في أنحاء البلاد.

وذكرت لجنة الصحة أن 838 شخصا أصيبوا بكورونا في وقت سابق، غادروا المستشفيات أمس الأحد بعد تماثلهم للشفاء، ليبلغ العدد الإجمالي للمتعافين 67749، من أصل 80860 مصابا منذ ظهور الوباء في ديسمبر الماضي.

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