الصين تسجل «54» حالة كورونا.. ووهان تستعيد حياتها الطبيعية

ووهان أعادت العمل جزئيا بمترو أنفاق المدينة [العربية]

قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم السبت إنه تم تسجيل 54 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي الصيني يوم الجمعة جميعها لوافدين من الخارج. وسجلت الصين في اليوم السابق 55 حالة.

وأضافت اللجنة أن العدد الإجمالي للإصابات في البر الرئيسي الصيني بلغ حتى الآن 81394 حالة بينما جرى تسجيل 3 حالات وفاة إضافية لتبلغ محصلة الوفيات 3295 حالة.

فيما أعلنت سلطات مدينة ووهان الصينية، اليوم السبت، أنها أعادت العمل جزئيا بمترو أنفاق المدينة وذلك بعد إغلاقة لفترة من الوقت بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأصدرت سلطات المدينة بيانا على موقعها الالكتروني وجاء فيه: “في 28 مارس/أذار الساعة 6.30 صباحا تم استئناف عمل الخطوط 1،2،3،4،6 و 7. لمترو الأنفاق الذي يعمل في أيام الأسبوع من 6.00 إلى 23.00 في عطلات نهاية الأسبوع من 6.30 إلى 23.00

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