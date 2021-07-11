الصين.. تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الأحد، إن بر الصين الرئيسي سجل 24 إصابة جديدة بكوفيد-19 يوم أمس السبت، نزولا من 26 إصابة قبل يوم.

ونقلت وكالة “رويترز” عن اللجنة قولها في بيان، إن 12 من الإصابات الجديدة محلية، وقالت إن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 17 ارتفاعا من 16 قبل يوم، ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابة مؤكدة.

ويبلغ حاليا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 92039 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

في غضون ذلك، كشفت بيانات لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الأحد، أن الصين قدمت لسكانها نحو 9 ملايين جرعة من اللقاحات ضد فيروس كورونا في 10 يوليو الجاري، ليصل الإجمالي إلى 1.374 مليار جرعة.