الصين تسمح بزيارة وفد منظمة الصحة العالمية

سمحت الصين، لوفد من منظمة الصحة العالمية زيارتها بدءا من الخميس المقبل، لفتح تحقيق طال انتظاره بشأن أصل جائحة كورونا وكيفية بدايتها.

وقالت اللجنة الوطنية الصينية للصحة، في بيان اليوم الاثنين، إن خبراء من منظمة الصحة العالمية سيصلون الخميس، وسيلتقون نظرائهم الصينيين، بحسب ما نقلت وكالة “أسوشيتيد برس” الأمريكية.

هذا ولم يتضح حتى الآن، إذا كان الخبراء سيتوجهون إلى مدينة ووهان بوسط الصين، حيث تم اكتشاف الفيروس لأول مرة، نهاية العام 2019.

وتأتي الزيارة بعد مفاوضات جارية منذ فترة طويلة، لاسيما وأن بكين تفرض رقابة صارمة على مراكز الأبحاث الوطنية ووسائل الإعلام الصينية التي تبحث في شأن جائحة كورونا.

من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية تشاو ليجيان، إن الصين وافقت على الزيارة بعد مشاورات بين الجانبين ووصفها بأنها فرصة “لتبادل وجهات النظر مع العلماء والخبراء الطبيين الصينيين بشأن التعاون العلمي المعني بتعقب أصل فيروس كورونا”.

وقال تشاو للصحفيين في إفادة يومية: “بالتزامن مع التغييرات المستمرة في الوضع الوبائي، تتعمق معرفتنا بالفيروس؛ وعليه يتم اكتشاف المزيد من الحالات المبكرة”.

ولفت أن أن البحث عن أصل الجائحة “سيشمل على الأرجح دولا ومجتمعات متعددة”.

وعالميا، أصيب أكثر من 90 مليون و750 ألف شخص بفيروس كورونا منذ بدء انتشاره، فيما تسبب في وفاة ما يزيد عن مليون و940 ألفا، حسب إحصاءات موقع “وورلد ميتر” المعني بتتبع الجائحة.