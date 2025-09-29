الصين تطلق أقوى «وحدة طرد مركزي» في العالم

نجح المهندسون الصينيون في تشغيل وحدة طرد مركزي تعد الأقوى من نوعها على مستوى العالم، قادرة على توليد قوة جاذبية تصل إلى 300 ضعف جاذبية الأرض.

وتقع هذه الوحدة التي تحمل اسم CHIEF1300 في مدينة هانغتشو، عاصمة مقاطعة تشجيانغ شرق الصين، وقد تم تطويرها بواسطة خبراء جامعة تشجيانغ.

وبحسب وكالة “تاس”، تتمتع الوحدة بقدرة رفع حمولات تصل إلى 20 طناً، وهي مزودة بنظام تبريد بالتفريغ لتقليل تأثير مقاومة الهواء والحرارة، حيث تقع تحت الأرض لضمان استقرار التشغيل، بحسب كبير المهندسين لين داوشنغ.

وتهدف هذه الوحدة إلى دعم أبحاث متقدمة في مجالات عدة تشمل استخراج الموارد الطبيعية، الوقاية من الكوارث والتخفيف من آثارها، دفن النفايات تحت الأرض، بالإضافة إلى تطوير مواد جديدة عالية الأداء.

وفي الاختبارات التجريبية، نجح الباحثون في محاكاة زلازل قوية لاختبار استقرار أساسات السدود الكهرومائية، كما تمكنوا من دراسة تأثير موجات تسونامي ارتفعت حتى 20 متراً عن قاع البحر، إلى جانب موجات بحرية بارتفاع 4 أمتار.

وأعلنت جامعة تشجيانغ أن الوحدة متاحة للتعاون الدولي في الأبحاث العلمية المتقدمة، معربة عن رغبتها في العمل مع مجموعات بحثية عالمية لتعزيز الاكتشافات العلمية ودفع عجلة الابتكار.

الصين تكشف عن توربين رياح طائر بقدرة 1.2 ميغاواط يُحدث ثورة في الطاقة المتجددة

كشف مهندسون من جامعة تسينغهوا في بكين عن نموذج أولي لتوربين رياح طائر بقدرة 1.2 ميغاواط، لا يحتاج إلى برج أو أساس تقليدي، حيث يُحلّق على ارتفاع مئات الأمتار حيث الرياح أقوى وأكثر استقراراً، مما يتيح توليد طاقة أكثر فعالية واستمرارية.

ويتكون التوربين من 12 دوارًا منفصلاً بطول 60 مترًا وعرض 40 مترًا، ويعمل بشكل متكامل لتوليد الكهرباء بشكل شبه مستمر، مما يقلل الحاجة إلى أنظمة التخزين المكلفة مثل البطاريات.

ورغم أن فكرة التوربينات الطائرة ليست جديدة، يمثل هذا المشروع خطوة مهمة في مجال الطاقة المتجددة، لكنه يواجه تحديات تقنية كبيرة مثل التثبيت في مواجهة الرياح العاتية ونقل الطاقة عبر كابلات خفيفة وقوية، بالإضافة إلى تحديات الجدوى الاقتصادية.

وسبق أن ألغيت مشاريع مماثلة مثل مشروع Makani الذي دعمته غوغل بسبب صعوبات تقنية. ويأمل الخبراء أن يصبح التوربين الطائر بديلاً حقيقياً عند إثبات كفاءته وموثوقيته على المدى الطويل.