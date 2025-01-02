الصين تطلق أول سفينة إنزال في العالم.. ما موصفاتها؟

في خطوة تهدف إلى تعزيز القدرات القتالية لأسطولها البحري، أطلقت الصين، “سفينة الإنزال “سيتشوان” التي تم تزويدها بتقنيات تمكن المقاتلات من الهبوط على سطحها والإقلاع منها”.

وبحسب وكالة “شنيخوا” الصينية، “ستزيد تلك السفينة إلى حد بعيد من إمكانات سلاح البحرية الصيني في البحار البعيدة، وتعتبر “سيتشوان” أول سفينة من مشروع 076، وهي أضخم سفينة في فئة سفن الإنزال في الصين، وبلغت إزاحتها 30000 طن، ومزودة بمنجنيق كهرومغناطيسي يسمح للمقاتلات بالإقلاع من سطحها مباشرة”.

ووفق الوكالة، “تخصص السفينة لإنزال مشاة البحرية ودعمهم من الجو. وإضافة إلى المنجنيق الكهرومغناطيسي هناك تقنيات من شأنها إخماد سرعة الطائرات الحربية عند هبوطها. وتم تطوير تلك التقنيات من قبل المتخصصين الصينيين”.

مواصفات سفينة “سيتشوان”

ستصبح السفينة أكبر سفينة هجومية برمائية في العالم

طول سطح الطيران: حوالي 260 مترًا

عرض سطح الطيران: 52 مترًا

مساحة سطح الطيران: حوالي 13500 متر مربع

تحمل السفينة البرمائية الهجومية “سيتشوان” العشرات من الطائرات ومركبات الإنزال البرمائية وأكثر من 1000 من مشاة البحرية

تم تزويد السفينة بتقنيات تكنولوجية متطورة إضافية، حيث ستحتوي على المنجنيق الكهرومغناطيسي الذي يُتيح إطلاق الطائرات المقاتلة (المروحية والمسيرة) مباشرة من سطحها العملاق

يبلغ طول خندق المنجنيق نحو 130 متراً، وهو أطول من المنجنيق على حاملة الطائرات الصينية “فوجيان”، الذي يبلغ طوله 108 أمتار

يتميز تصميم “سيتشوان” بمنصة بئر قابلة للغمر لإطلاق المركبات مثل مركبات الإنزال ذات الوسائد الهوائية من الطراز 726.

يذكر أن أول سفينة إنزال من مشروع 075 تم إنزالها في البحر عام 2019.