الصين تطلق أول محطة حرارية بـ«نظام البرجين» في العالم

حققت الصين خطوة غير مسبوقة في مجال الطاقة المتجددة عبر إطلاق أول محطة للطاقة الشمسية الحرارية في العالم بنظام البرجين المزدوجين في صحراء غوبي، لتوليد الكهرباء بشكل مستمر حتى بعد غروب الشمس.

والمشروع الذي طورته شركة Three Gorges Corporation يضم نحو 27 ألف مرآة شمسية تركز أشعة الشمس على برجين بارتفاع 200 متر، حيث تصل درجة الحرارة في القمم إلى 570 مئوية، لتخزين الطاقة واستخدامها لاحقاً في تشغيل التوربينات.

ويتيح نظام البرجين المزدوجين زيادة الكفاءة الإجمالية للمحطة بنسبة 25% مقارنة بالأنظمة التقليدية، مع تقليل عدد المرايا وخفض تكلفة البناء بنسبة تصل إلى 60%.

ومن المتوقع أن توفر المحطة الكهرباء لنحو نصف مليون أسرة سنوياً، ضمن مركز واسع للطاقة النظيفة يضم أيضاً مزارع للطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وتعتبر هذه الخطوة جزءاً من استراتيجية الصين لتصبح الريادة العالمية في الطاقة الشمسية المركزة، حيث تدير حالياً 21 محطة بطاقة إجمالية تبلغ 1.57 مليون كيلوواط، وتعمل على بناء 30 محطة إضافية ستضيف نحو 3.1 مليون كيلوواط، وفقاً لموقع Interesting Engineering.