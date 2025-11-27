الصين تطلق «الكتاب الأبيض» للمجالات الجديدة!

أصدرت الصين كتابًا أبيض بعنوان “الرقابة على التسلح ونزع السلاح ومنع الانتشار في العصر الجديد”، دعا فيه إلى إنشاء نظام إدارة عالمي ومعايير للمجالات الجديدة، بما في ذلك الفضاء، الفضاء الإلكتروني، والذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أن هذه المجالات تمثل آفاقًا جديدة للتنمية البشرية وأسسًا استراتيجية للأمن الدولي.

وأفاد تلفزيون الصين المركزي أن الكتاب الأبيض لم يُنشر نصه الكامل بعد على موقع مكتب الإعلام التابع لمجلس الدولة، لكنه يشير بوضوح إلى أن الصين ترى في المجالات الجديدة محورًا أساسيًا لتطوير أنظمة الإدارة العالمية وتعزيز التعاون الدولي.

وأشار الوثيقة إلى دور الأمم المتحدة في قيادة جهود تشكيل نظام إدارة عالمي، مع اعتماد المشاركة العالمية لكل الدول، ووضع معايير قائمة على توافق واسع النطاق لضمان استخدام التكنولوجيا والعلوم بشكل سلمي ومسؤول.

كما شدّد الكتاب الأبيض على استمرار الصين في تعزيز قدراتها في منع انتشار الأسلحة والمشاركة الفاعلة في العملية الدولية لمنع الانتشار، بالإضافة إلى التعاون الدولي في الاستخدام السلمي للتكنولوجيا والعلوم، بما يضمن تحديثًا قائمًا على التنمية السلمية. وأكدت الوثيقة أن تقدم الصين يسهم في دعم عمليات قوات حفظ السلام حول العالم.

وسبق للصين أن أصدرت عدة كتب بيضاء حول التسلح ونزع السلاح، لكنها هذه المرة توسعت لتشمل المجالات الرقمية والتكنولوجية الحديثة، مما يعكس تحولًا نحو القيادة العالمية في التكنولوجيا والأمن الاستراتيجي.