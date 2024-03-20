الصين تطلق قمرا اصطناعيا جديدا

أطلقت الصين قمرا اصطناعيا تتبعيا جديدا اليوم الأربعاء، لتقديم خدمات الاتصالات بين الأرض والقمر.

ونقلت وكالة أنباء “شينخوا”، أن إطلاق القمر يعدّ خطوة جوهرية لمهمات الصين للاستكشاف القمري في المستقبل بما فيها استعادة عينات من الجانب البعيد من القمر.

وبحسب الوكالة، انطلق صاروخ حامل من طراز لونغ مارش-8 ويحمل على متنه القمر الاصطناعي “تشيويه تشياو-2” أو “جسر العقعق-2″، إلى السماء في الساعة 8:31 صباحا من موقع ونتشانغ لإطلاق المركبات الفضائية في مقاطعة هاينان جنوبي البلاد.

وأضافت الوكالة، أنه وبعد رحلة استغرقت 24 دقيقة، انفصل القمر الاصطناعي عن الصاروخ الحامل ودخل إلى مدار التحويل بين الأرض والقمر كما هو مخطط له، حيث بلغت نقطة الحضيض 200 كيلومتر ونقطة الأوج 420 ألف كيلومتر.

وذكرت الهيئة الوطنية الصينية، للفضاء أنه تم تشغيل الألواح الشمسية وهوائيات الاتصالات الخاصة بالقمر الاصطناعي.

وكانت الصين أطلقت في فبراير الفائت، بنجاح 5 أقمار صناعية جديدة إلى الفضاء من مركز شيتشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية جنوب غربي البلاد.