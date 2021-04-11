الصين تعترف بضعف فعالية بعض لقاحاتها ضد كورونا

في اعتراف نادر بضعف بعض لقاحات فيروس كورونا الصينية، قال أكبر مسؤول في مجال مكافحة الأمراض في البلاد إن فعاليتها منخفضة وإن الحكومة تدرس مزجها لتعزيز قوتها.

قال مدير المراكز الصينية للسيطرة على الأمراض، جاو فو، في مؤتمر أمس السبت في مدينة تشنغدو بجنوب غرب الصين، إن اللقاحات الصينية “لا تتمتع بمعدلات حماية مرتفعة للغاية”. وفقا لأسوشتيد برس

وزعت بكين مئات الملايين من الجرعات في دول أخرى بينما تحاول أيضًا إثارة الشكوك حول فعالية اللقاحات الغربية.

وقال جاو: “لقاحاتنا الآن قيد الدراسة الرسمية فيما إذا كان ينبغي لنا استخدامها في تحصين مختلف الفئات”.

وخلص باحثون في البرازيل أن معدل فعالية لقاح سينوفاك الصيني في الوقاية من الالتهابات المصحوبة بأعراض منخفضة تصل إلى 50.4%، بينما بلغت نسبة فعالية لقاح فايزر 97%.

لم توافق بكين بعد على أي لقاحات أجنبية للاستخدام داخل لصين، حيث ظهر فيروس كورونا في أواخر عام 2019.