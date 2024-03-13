الصين تعتمد «الذكاء الاصطناعي» لتفتيش منشآت الطاقة

مع استمرار تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي وغزوه لكافة مجالات الحياة، أعلنت مقاطعة في الصين اعتماد هذه المنظومة لتفتيش منشآت الطاقة.

وذكرت مقاطعة يوننان في جنوب غربي الصين، أنها اعتمدت الذكاء الاصطناعي في إجراء معظم عمليات التفتيش الروتينية في 621 محطة كهربائية فرعية لتحل محل الحاجة إلى التدخلات البشرية.

وقال فرع يوننان التابع لشركة شبكة جنوبي الصين للكهرباء: إن التفتيش بالذكاء الاصطناعي، المدعوم بالكاميرات والطائرات المسيرة والروبوتات المتحركة، قادر على إكمال مهمة في أقل من 5 دقائق، بانخفاض من 5 ساعات يحتاجها العمال البشريون.

ونقلت وكالة أنباء الصين، عن وانغ شين، كبير مديري فرع يوننان، قوله: إن مقاطعة يوننان منتج رئيسي للطاقة الكهرومائية وغيرها من أشكال الكهرباء النظيفة ولديها 1937 محطة كهربائية فرعية بسعة 35 كيلوفولت أو أعلى، يقع معظمها في المناطق الجبلية، ويتطلب الوصول إلى ما يقرب من نصف هذه المحطات الفرعية السفر لأكثر من 3 ساعات عن طريق البر.

وأضاف وانغ، أنه من المتوقع أن تعفي عمليات التفتيش الأوتوماتيكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي العمال البشريين من الرحلات البرية الطويلة، وبالتالي يقلل التكاليف بشكل كبير.

وخططت شركة شبكة جنوبي الصين للكهرباء لتعميم عمليات التفتيش بالذكاء الاصطناعي في بقية المحطات الفرعية في المقاطعة خلال العامين القادمين.

وتتجه الصين بشكل متزايد إلى التقنيات الروبوتية لمعالجة النقص في الفنيين في المناطق الجبلية النائية. وفي العام الماضي، بدأت مقاطعة قويتشو الجبلية أيضا في استخدام الروبوتات لتفتيش المحطات الكهربائية الفرعية المعرضة للاضطرابات بسبب الظروف الجوية القاسية.