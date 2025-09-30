الصين تعد بعالم أكثر توازناً.. رسائل واضحة للأمم المتحدة وواشنطن!

أكد رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانج قدرة بلاده على المشاركة في تشكيل النظام العالمي، وذلك بعد شهر من طرح الرئيس الصيني شي جين بينغ مبادرته حول “الحوكمة العالمية”.

وخلال خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال لي إن “الصين التي تضع في اعتبارها الصالح العام للبشرية وتقف على أهبة الاستعداد لتحمل المسؤوليات، ستجلب المزيد من الطاقة الإيجابية إلى العالم”.

وأشار لي ضمنياً إلى تراجع بعض الدول عن الالتزام بالمنظمات الدولية، مؤكدًا على التزام الصين بخفض الرسوم الجمركية لتعزيز الاقتصاد العالمي، وتقليل الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري، والحفاظ على سلطة الأمم المتحدة.

ويرى خبراء أن خطاب لي يعكس تحولًا في نهج الصين على الصعيد العالمي، مع ثقة متزايدة بصعودها وقدرتها على التأثير في النظام الدولي.

وقالت أوليفيا تشيونج، محاضرة في كلية كينجز بلندن: “خطاب لي يؤكد أن السياسة الخارجية الصينية اليوم راسخة في طموحها لتحويل النظام العالمي المهيمن عليه من الغرب إلى نظام يخدم بدرجة أكبر المصالح والقيم والقيادة الصينية”.

ويأتي هذا في ظل قلق متزايد في واشنطن من أن الصين، ثاني أكبر اقتصاد عالمي، تسعى لتوسيع نفوذها الدولي، رغم تأكيد بكين المتكرر أنها لا تنوي تحدي الولايات المتحدة أو إحلال نفسها محلها، وإنما ترغب فقط في صوت عالمي يتناسب مع قوتها الاقتصادية ومكانتها الدولية.