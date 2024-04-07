الصين تعزز احتياطاتها من الذهب مع بلوغ الأسعار مستوى قياسي

عزز البنك المركزي الصيني احتياطاته من الذهب للشهر السابع عشر على التوالي في مارس الماضي، مواصلاً بذلك موجة الشراء الطويلة التي ساعدت على ارتفاع سعر الذهب إلى مستوى قياسي.

ارتفع إجمالي السبائك التي يحتفظ بها بنك الشعب الصيني إلى 72.74 مليون أونصة تروي فاخرة الشهر الماضي، وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة يوم الأحد.

وشهد المعدن النفيس مسيرة صاعدة خلال الشهرين الماضيين، مسجلاً سلسلة من الأرقام القياسية وسط توقعات باقتراب خفض أسعار الفائدة الأميركية، التي دعمت الأسعار جنباً إلى جنب مع مشتريات البنوك المركزية الضخمة منذ عام 2022.

واصلت البنوك المركزية العالمية، بقيادة الصين والهند، زيادة احتياطياتها من الذهب في فبراير الماضي، مسجلة نمواً للشهر التاسع على التوالي، وفقاً لبيانات مجلس الذهب العالمي.

وارتفعت الأصول الاحتياطية الرسمية في الصين إلى أعلى مستوياتها منذ نوفمبر 2015. كما صعدت احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي إلى 3.2457 تريليون دولار بنهاية مارس، وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر 2021، حيث يهدف البنك المركزي إلى الحفاظ على حيازات مستقرة لدرء المخاطر. وارتفعت الاحتياطات بنسبة 0.6% في مارس على أساس شهري و1.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.