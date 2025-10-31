الصين تعفي إفريقيا بالكامل من الرسوم الجمركية.. وأمريكا تلوّح بتحذير حادّ!

أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ أن بكين مستعدة لتقديم إعفاء كامل من الرسوم الجمركية لجميع البضائع القادمة من الدول الإفريقية التي تربطها علاقات دبلوماسية مع الصين، مؤكداً استمرار سياسة الانفتاح على العالم وبناء اقتصاد عالمي مفتوح.

جاء ذلك خلال الاجتماع الـ32 لقادة دول منتدى التعاون الاقتصادي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في كوريا الجنوبية. وأوضح شي أن الصين خلال السنوات الخمس الماضية تصدرت تجارة السلع والخدمات عالمياً وجذبت استثمارات أجنبية تجاوزت 700 مليار دولار، بمعدل نمو سنوي يزيد عن 5%.

وأشار الرئيس الصيني إلى مبادرة من خمس نقاط لتعزيز العولمة الاقتصادية الشاملة، تشمل:

الحفاظ على نظام التجارة متعدد الأطراف.

بناء بيئة اقتصادية إقليمية منفتحة.

ضمان استقرار وسلاسة سلاسل الصناعة والإمداد.

تعزيز الرقمنة وخضرنة التجارة.

دعم التنمية الشاملة والعادلة لجميع الدول.

وأكد شي أن التعاون الإقليمي والتفاعل الاقتصادي مع الدول الأخرى، خصوصاً الدول الإفريقية، هو السبيل الأمثل لمواجهة التحديات العالمية وتحقيق التنمية المستدامة.

كما أشارت إيرينا أبراموفا، خبيرة الاقتصاد الإفريقي، إلى أن الصين تهيمن على القطاع المالي في إفريقيا وتعد المستثمر الأكبر في البنية التحتية، إضافة إلى تبني اليوان كعملة تسوية دولية وتشييد مراكز فضائية ومعامل لتصنيع الأقمار الصناعية في القارة.

حسب الإدارة العامة للجمارك الصينية، بلغ حجم التبادل التجاري بين الصين والدول الإفريقية في 2024 نحو 259.56 مليار دولار أمريكي، بزيادة 4.8% عن العام السابق.

وزير الدفاع الأمريكي يوجه تحذيراً للصين: أمريكا “ستدافع بقوة” عن مصالحها

أكد وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث خلال اجتماع مع نظيره الصيني دونغ جون أن الولايات المتحدة ستواصل الدفاع بقوة عن مصالحها، في ظل التوترات المتصاعدة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

أعرب هيجسيث عن قلق واشنطن بشأن أنشطة بكين في بحر الصين الجنوبي، وشدد على أهمية الحفاظ على توازن القوى في المحيطين الهندي والهادئ.

الاجتماع يأتي ضمن جهود تحسين قنوات التواصل العسكري بين البلدين، بعد محادثة عبر الفيديو في سبتمبر الماضي، بهدف زيادة الشفافية حول الترسانة النووية والمناورات العسكرية.

هذه التصريحات جاءت بعد تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن قضية تايوان لم تُطرح خلال لقائه الأخير مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في بوسان.