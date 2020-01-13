الرئيسية | تكنولوجيا

الصين تعمل على طائرة مسيّرة “خارقة” تعتمد على فيزياء الكم

عين ليبيا | نُشر بتاريخ: 13 يناير 2020 - 12:32
حجم الخط
طباعة
Email
WhatsApp
Share
Tweet
Share

طائرات قادرة على الاتصال بالأقمار الصناعية الكمومية [عربي21]

تعمل الصين على تطوير طائرات بدون طيار، تعتمد على “الاتصالات الكمومية” المتطورة، والتي لا يمكن اختراق رسائلها المتبادلة.


وأساس عمل الفيزياء الكمومية هو أنه يمكن لعنصرين أن يتواصلا معا بشكل متشابك، بغض النظر عن المسافة بينهما، ويستحيل اختراق الشبكات التي تعتمد التشفير الكمومي.


وعادة ما تستخدم هذه التقنيات في المختبرات ذات المعدات الضخمة والمعقدة، مثل أجهزة الليزر، وأجهزة الكشف الحساسة للغاية.

محتوى ذو صلة
العلماء يبتكرون أفضل بطارية في العالم للهاتف الذكي تصمد 5 أيام

ومع التطوير المستمر لها، سوف تكون هذه الطائرات قادرة على الاتصال بالأقمار الصناعية الكمومية، وشبكات اتصالات الكم الأرضية، ونقل البيانات دون مخاوف من الاختراق، بحسب موقع “ساوث تشاينا مورنينغ بوست”.


وتستطيع كل طائرة من الطائرات توليد 2.4 مليون زوج من جزيئات الضوء المتشابكة في الثانية الواحدة.

Email
WhatsApp
Share
Tweet
Share

اقرأ أيضا

اترك تعليق

  اشتراك  
نبّهني عن