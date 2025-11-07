الصين تعيد رسم خارطة القوة البحرية في آسيا.. حاملة طائرات «فوجيان» بالخدمة

أعلنت الصين عن دخول حاملة الطائرات “فوجيان” الخدمة رسميًا بعد أشهر من التجارب البحرية، وهي الحاملة الأولى المصممة محليًا بالكامل. وقد أطلقت الصين عليها اسم “فوجيان” تيمناً بمقاطعة فوجيان المطلة على مضيق تايوان.

وحضر الرئيس الصيني شي جين بينغ مراسم إدخال الحاملة الخدمة في مقاطعة هاينان، حيث سلم العلم للصين وقام بتفتيش الحاملة على متنها، وتعد “فوجيان” الحاملة الثالثة في أسطول الصين، وتتميز بسطح طيران مستو ومنجنيقات كهرومغناطيسية لإطلاق الطائرات، ما يجعلها أقوى بكثير من حاملتي الصين السابقتين “لياونينغ” و”شاندونغ”، اللتين صُممتا وفق تصميم روسي وتعتمدان على منحدرات لإطلاق الطائرات.

كما يمكن لـ”فوجيان” حمل عدد أكبر من المقاتلات النفاثة وبأسلحة أثقل، مقارنة بالحاملتين السابقتين. وخلال التجارب البحرية السابقة، أطلقت البحرية الصينية المقاتلة الشبحية الجديدة “جي-35” المصممة للعمل على متن الحاملة، بالإضافة إلى طائرة الإنذار المبكر “كيه جيه-600” ونسخة مطورة من المقاتلة “جي-15” المثبتة سابقًا.

ويشير المحللون العسكريون في المنطقة إلى أنهم سيراقبون عن كثب عمليات النشر المستقبلية لـ”فوجيان”، لتقييم مدى سرعة جاهزيتها القتالية، من خلال متابعة عمليات الطيران ودمجها مع سفن الدعم والغواصات الصينية.

BREAKING: China’s Fujian (Type 003) aircraft carrier is officially commissioned today with President Xi Jinping attending the ceremony. pic.twitter.com/yoP7ron0pZ — Li Zexin 李泽欣 (@XH_Lee23) November 7, 2025

Satellite images on November 6 showed that the Chinese Navy's third aircraft carrier Fujian (CV-18) has successfully joined the Chinese Navy. There are still carrier-based aircraft on the deck. The Chinese leader's special plane has left. The service was completed yesterday. pic.twitter.com/42DpE58ELe — CHINA PLA🇺🇸🇨🇳 (@CHINAPLA1) November 6, 2025