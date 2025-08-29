الصين تفتتح أول مبنى تجاري عالمي خالٍ من «الانبعاثات الكربونية»

افتتحت الصين أول مبنى تجاري في العالم خالٍ تمامًا من الانبعاثات الكربونية، وذلك في مدينة تشينغداو بمقاطعة شاندونغ، في خطوة رائدة ضمن جهودها لتطوير منشآت صديقة للبيئة وتعزيز الاقتصاد الأخضر.

ويمثل المبنى، الذي يبلغ ارتفاعه 117 مترًا، نموذجًا مبتكرًا للهندسة المستدامة، حيث يستهلك نحو 6000 كيلوواط/ساعة من الكهرباء يوميًا يتم توليدها بالكامل من مصادر الطاقة المتجددة، وتغطي واجهاته الزجاجية الكهروضوئية ثلاث جهات من المبنى، مولدة ما يصل إلى 25% من احتياجاته من الطاقة، ما يسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية بنحو 500 طن سنويًا.

ويعتمد المبنى على نظام متطور لتخزين الطاقة من خلال 14 بطارية، تعمل على امتصاص فائض الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى الاستفادة من الطاقة النظيفة منخفضة التكلفة من شبكة الكهرباء خلال فترات انخفاض الطلب، ليتم استخدامها لاحقًا خلال ذروة الاستهلاك أو ضعف التوليد الشمسي.

كما تم استبدال المفاتيح التقليدية بحوالي 24 ألف جهاز استشعار ذكي، ما يتيح التشغيل الآلي لأنظمة الإضاءة والتكييف والمصاعد، ويعزز كفاءة استهلاك الطاقة بشكل كبير. وأكدت الجهة المطورة للمبنى أن الإدارة الرقمية ساهمت في خفض تكاليف الاستثمار بنحو 30%، إلى جانب تقليص الاستهلاك الإجمالي للطاقة بنفس النسبة تقريبًا.

ويتميز المبنى أيضًا بنظام مواقف سيارات متطور، يسمح للسيارات الكهربائية بالاتصال مباشرة بنظام الطاقة داخل المبنى، والمساهمة في توازن الطاقة وتغذية المبنى بالطاقة عند الحاجة، مما يعكس دمج الابتكار التكنولوجي مع الاستدامة البيئية بشكل متكامل.

ويأتي هذا المشروع ضمن رؤية الصين الطموحة للحد من الانبعاثات الكربونية وتعزيز الطاقة النظيفة، في إطار استراتيجيات وطنية تشمل تطوير الهيدروجين النظيف، وتحديث البنية التحتية، وبناء مدن ذكية تعتمد على الطاقة المتجددة، لتقليل تأثيرات التغير المناخي وتعزيز الاقتصاد الأخضر على المدى الطويل.