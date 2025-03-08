الصين تفرض «رسوم جمركية» على منتجات مستوردة من كندا

أعلنت وزارة التجارة الصينية، “فرض رسوم جمركية على مجموعة من السلع المستوردة من كندا”.

وجاء في بيان الوزارة: “قررت الصين فرض رسوم جمركية على بعض السلع الكندية المستوردة، استنادا إلى قانوني التجارة الخارجية والرسوم الجمركية الصينيين”.

وأضافت: “هذه الإجراءات تأتي كرد فعل على القيود التمييزية التي فرضتها كندا، والتي أثرت سلبا على النظام التجاري العادل وأضرت بالمصالح القانونية للشركات الصينية”.

وتابعت: “نحن نطالب الجانب الكندي بتصحيح إجراءاته الخاطئة على الفور، وإلغاء القيود التقييدية، والحد من الآثار السلبية الناتجة عنها”.

يذكر أنه في نهاية أغسطس 2024، أعلن رئيس وزراء كندا، جاستن ترودو، أن “بلاده ستفرض رسوما جمركية مرتفعة على السيارات الكهربائية بنسبة 100% اعتبارا من 1 أكتوبر، وعلى منتجات الألومنيوم والصلب بنسبة 25% اعتبارا من 15 أكتوبر”.