الصين تفرض عقوبات على كيانات أمريكية وكندية

أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم السبت، فرض عقوبات على أفراد وكيانات من الولايات المتحدة وكندا، وذلك ردا على العقوبات الأمريكية والكندية ضد الصين على خلفية الوضع في إقليم شينجيانغ.

وقالت الخارجية الصينية، في بيان لها، إن العقوبات تطال رئيسة اللجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية (USCIRF) غايل مانشين ونائب رئيس اللجنة توني بيركنز.

كما فرضت الصين عقوبات على عضو البرلمان الكندي مايكل شونغ، واللجنة الفرعية لحقوق الإنسان الدولية التابعة للجنة الدائمة للشؤون الخارجية والتنمية الدولية بمجلس العموم الكندي.

وكانت الولايات المتحدة وكندا أعلنتا يوم الاثنين الماضي، عن فرض عقوبات على الصين بسبب تعاملها مع الأويغور المسلمين في إقليم شينجيانغ شمال غربي البلاد ، حيث “تواصل الصين ارتكاب الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية” هناك ، بحسب ما جاء في بيان لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.