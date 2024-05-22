الصين تفرض عقوبات على 12 شركة أمريكية و10 من كبار مسؤوليها!

قررت الصين “فرض عقوبات على 12 شركة أمريكية و10 من كبار مدراءها، تبيع أسلحة لتايوان، وذلك ردا على العقوبات المفروضة على شركات صينية بسبب تعاونها مع روسيا”.

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان: “لفترة معينة، تجاهلت الولايات المتحدة موقف الصين الموضوعي والعادل بشأن الأزمة الأوكرانية، فضلاً عن دورها البناء، لقد فرضوا بشكل عشوائي عقوبات أحادية غير قانونية على العديد من الشركات الصينية بناءً على ما يسمى بالعوامل المرتبطة بروسيا، وانخرطت في مضايقات أحادية الجانب وإكراه اقتصادي، منتهكة بشكل خطير الحقوق والمصالح المشروعة للشركات والمؤسسات والأفراد الصينيين”.

وأضافت وزارة الخارجية الصينية: “في الوقت نفسه تواصل الولايات المتحدة بيع الأسلحة إلى تايوان، في انتهاك خطير لمبدأ “صين واحدة” وأحكام البيانات الصينية الأمريكية المشتركة الثلاثة، وتتدخل بشكل صارخ في الشؤون الداخلية للصين وتتسبب في إلحاق ضرر جسيم بسيادة جمهورية الصين الشعبية وسلامة أراضيها”.

وتابع البيان: “قررت الصين اتخاذ إجراءات مضادة ضد 12 شركة صناعية عسكرية أمريكية و10 من كبار مديريها”، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تدخل حيز التنفيذ في 22 مايو.