الصين تفرض قيوداً على واردات «الأجهزة الطبية» من دول الاتحاد الأوروبي

أعلنت الصين فرض قيود فورية على استيراد الأجهزة الطبية من شركات الاتحاد الأوروبي التي تتجاوز قيمتها 6.28 مليون دولار، وذلك رداً على إجراءات مماثلة فرضها الاتحاد الأوروبي في يونيو 2025.

وقالت وزارة المالية الصينية إنها ستستبعد شركات الاتحاد الأوروبي من بعض المشتريات الحكومية، مع استثناء الشركات الأوروبية العاملة داخل الصين، وتحديد نسبة الأجهزة المستوردة من الاتحاد الأوروبي في العقود بحد أقصى 50%.

من جهتها، أوضحت وزارة التجارة الصينية أن هذه الخطوة تهدف إلى الدفاع عن حقوق الشركات الصينية، متهمة بروكسل بتجاهل حسن النوايا، وفقاً لصحيفة “غلوبال تايمز” الصينية.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي كان قد فرض في يونيو الماضي قيوداً على المنتجات الصينية ضمن المشتريات العامة، مبرراً ذلك بـ”التمييز ضد الشركات الأوروبية في السوق الصينية”.

وتعد الصين ثاني أكبر شريك تجاري للاتحاد الأوروبي في السلع بعد الولايات المتحدة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين الطرفين نحو 739 مليار يورو في 2023، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 14% مقارنة بعام 2022.