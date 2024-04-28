الصين تقدم 1400 دولار لمن يستبدل «سياراته القديمة»

أعلنت وزارة التجارة في الصين، أنها “ستقدم الصين دعما يصل إلى عشرة آلاف يوان، أي نحو 1380 دولارا أميركيا، الى المالكين الذين يقومون باستبدال سياراتهم القديمة بأخرى حديثة”.

وأضافت وزارة التجارة الصينية، “أن الدولة ستقدّم دعماً حكومياً لكلّ من يستبدل سيارة كهربائية أو هجينة يعود تاريخ تسجيلها إلى ما قبل العام 2018، أو سيارة عاملة بالوقود لا تستوفي بعض المعايير الوطنية الخاصة بالانبعاثات، بأخرى جديدة”.

وأوضحت الوزارة، “أن من يستبدلون سيارات ابتاعوها بعد العام 2018 سيكونون مخوّلين الحصول على دعم حكومي بقيمة سبعة آلاف يوان (960 دولارا)”.

وبحسب الوزارة، “يشمل الإجراء الذي يستمر تطبيقه حتى نهاية السنة الحالية، كل عمليات الشراء الجديدة للسيارات الكهربائية أو الهجينة (أي العاملة بالوقود والطاقة الكهربائية)”.

يذكر أن الصين هي أكبر سوق للسيارات في العالم، ويتزامن الإعلان مع معرض الصين للسيارات.