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الصين تقوم بخطوة استباقية في أزمتها التجارية مع الولايات المتحدة

عين ليبيا | نُشر بتاريخ: 29 ديسمبر 2019 - 11:25
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الصين طبقت قرارات الحكومة المركزية و”حمت مصالح البلاد والشعب” [انترنت]

قالت وزارة التجارة الصينية إنها تعاملت مع الخلاف التجاري مع الولايات المتحدة بشكل استباقي.

وأضافت الوزارة في بيان لها، اليوم الأحد، عقب مؤتمر سنوي، إنها طبقت قرارات الحكومة المركزية و”حمت مصالح البلاد والشعب”.

وأكدت أنها على اتصال وثيق مع الولايات المتحدة بشأن توقيع الاتفاق التجاري، وقال الجانبان إنهما بصدد الانتهاء من الإجراءات اللازمة قبل التوقيع.

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وهدأت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين هذا الشهر بإعلان المرحلة الأولى من اتفاق سيخفض بعض الرسوم الجمركية الأمريكية مقابل ما يقول مسؤولون أمريكيون إنه قفزة كبيرة في مشتريات الصين من منتجات زراعية أمريكية وسلع أخرى.

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